هل هناك فلول أكثر من آل دقلو أنفسهم؟

*المتمرد المليشيوي /بكري يعقوب (شقيق قائد المليشيا على يعقوب) ينصح الميليشيا الإرهابية بتدمير العمارات وطرد من تبقى من سكان الخرطوم لأنهم “جواسيس وقتلة”.*

هذه الأسرة بالتحديد دخلت السودان اول عهدها بوصفهم تشاديين، فانظروا إلى صريح استهدافه للشعب، ولتنظروا إلى مستوى جهالته وغروره وكيف ما أن يقوله نابع عن شعور عميق بالانهزامية. هل جميييييع أصحاب المنازل والبيوت والعمارات التي يقصدها مملوكة للفلول؟ وهل هناك فلول أكثر من آل دقلو أنفسهم؟

محمد جلال هاشم

