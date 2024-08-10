برعاية وزير الاتصالات ووالي الخرطوم .. “من أجل مستقبل رقمي واعد” افتتاح مؤتمر مايكرولاند للتحول الرقمي في السودان

وسط أكبر أزمة يمر بها السودان، وفي خضم تحديات عديدة، تم افتتاح مؤتمر مايكرولاند للتحول الرقمي في السودان برعاية كريمة من وزير الاتصال والتحول الرقمي دكتور/ عادل حسن محمد الحسين، والأستاذ أحمد عثمان حمزة والي ولاية الخرطوم، وبرئاسة المهندس نزار حسن حسين. وذلك مساء السبت 10 أغسطس 2024، عبر قاعة إلكترونية تفاعلية، وبتنظيم مايكرولاند للتدريب.

واشتمل اليوم الأول على تقديم خمس أوراق عمل غطّت محاور الصحة والتعليم والزراعة والأمن السيبراني.

ويتواصل المؤتمر في يومه الثاني والأخير يوم الأحد، حيث يشهد تقديم أوراق أخرى في مجالات متعددة للتحول الرقمي.

بدأ حفل الافتتاح بالقرآن الكريم وعزف النشيد الوطني للسودان، ثم كلمة من رئيس المؤتمر، وممثل وزير الاتصالات والتحول الرقمي.

ثم بدأ عرض أوراق العمل وسط تفاعل كبير من الحضور، والذين شاركوا من عدة دول حرصاً على نجاح المؤتمر.

وتخوض القوات المسلحة السودانية حرباً مفروضة لإنهاء تمرد قوات الدعم السريع المستمر منذ 15 أبريل من العام 2023، ويساند القوات المسلحة مجموعات كبيرة من المستنفرين وحركات الكفاح المسلح، وتوقفت العديد من الأعمال، ولجأت الكثير من المؤسسات لتحويل أنشطتها إلى خدمات رقمية.

شاهد تفاصيل وصور المؤتمر:

رصد وتحرير – “النيلين”