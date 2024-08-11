وزير خارجية الأردن: لن نكون ساحة حرب لإسرائيل أو إيران

قال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، يوم السبت، إن الأردن لن يكون ساحة للصراع بين إيران وإسرائيل، مع تصاعد التوتر في المنطقة وسط توقعات بهجمات جديدة محتملة من طهران وحلفائها، بعد مقتل إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، ومسؤول عسكري بارز في حزب الله اللبناني.

وأكد الصفدي في مقابلة تلفزيونية: “لن نكون ساحة لإيران أو لإسرائيل. لقد أبلغنا الجميع بأننا لن نسمح لأي جهة باختراق أجوائنا وتعريض حياة مواطنينا للخطر”.

وأضاف: “سنتصدى لأي شيء يحلق فوق أجوائنا”.

وكان الأردن قد أعلن في أبريل أنه اعترض أجساماً طائرة دخلت مجاله الجوي، وذلك في وقت كانت طهران تشن هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ على إسرائيل، في أول هجوم مباشر من نوعه.

وبعد هذا الهجوم، الذي جاء كرد على ما يُعتقد أنه ضربة إسرائيلية استهدفت مجمع السفارة الإيرانية في دمشق، قال مسؤولون من الأردن والعراق وتركيا إن إيران أرسلت تحذيرات مسبقة بشأن تحركاتها.

وتوعدت إيران مرارا “بمعاقبة” إسرائيل منذ اغتيال هنية في طهران يوم 31 يوليو. واتهمت طهران وحماس إسرائيل بالوقوف وراء اغتياله.

ولم تعلن إسرائيل أو تنف ضلوعها في اغتيال هنية الذي أثار مخاوف من احتمال تحول الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة إلى صراع إقليمي أوسع بالشرق الأوسط.

وزادت تلك المخاوف بمقتل القائد العسكري بجماعة حزب الله، فؤاد شكر، في ضربة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت قبل ساعات من اغتيال هنية.

الحرة