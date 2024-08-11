خبراء قطريون”: يجب الضغط على الاحتلال للقبول بوقف إطلاق النار في غزة

أكد خبراء ومحللون قطريون في تصريحات خاصة لـ”الدستور”، أن الدعوة الثلاثية التي أطلقتها مصر وقطر والولايات المتحدة يوم الخميس الماضي لبدء مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، قد تسهم في التوصل إلى اتفاق لوقف الحرب، ولكن بشرط ممارسة ضغوط على الاحتلال الإسرائيلي.

وأشار المحلل السياسي القطري جابر الحريمي إلى أن البيان الثلاثي الذي صدر بتوقيع الرئيس المصري، والرئيس الأمريكي، وأمير دولة قطر، يشير إلى استمرار الوساطة رغم التحديات الأخيرة التي واجهت مسار التفاوض، وأبرزها اغتيال إسماعيل هنية من قبل الاحتلال الإسرائيلي. ورغم ذلك، أكد الوسطاء أن عملية الوساطة ما زالت مستمرة.

وأوضح الحريمي لـ”الدستور” أن البيان يشير إلى وجود أفق جديد للتفاوض، ورغم التداعيات الحالية، قد يؤدي إلى حل قريب للصراع يشمل وقف العدوان على قطاع غزة، والإفراج عن الأسرى الإسرائيليين لدى فصائل المقاومة، وكذلك الإفراج عن السجناء الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، بالإضافة إلى إدخال المساعدات الإنسانية والطبية إلى قطاع غزة.

وقال الحريمي إن البيان يدفع الطرفين خصوصًا الإسرائيلي التي رفضت في السابق من خلال نتنياهو إتمام الاتفاقية في لحظتها الأخيرة واليوم نحن أمام تداعيات كبيرة بعد حالات الاغتيال التي أقدمت عليها إسرائيل وهو ما يدفع إلى توسيع نطاق الي الاقليم والي دول كبري في المنطقة.

وتابع “لذلك نري هذا البيان يحاول أن يستدرك تجنيب المنطقة توسيع رقعة الحرب والأمر الآخر رفع المعاناة عن سكان أهل غزة وهذا بالنسبة لدولة قطر ومصر ويمثل أولية بوقف الحرب ووقف العدوان ورفع المعاناة الإنسانية في فلسطين خصوصًا عن قطاع غزة المنطقة لا تتحمل وجود أزمة بهذا الحجم بأن هناك أزمات أخري وشعوب المنطقة تكتكوي اليوم بأزمات والصراعات مختلفة الفرصة قائمة”.

وأوضح أن البيان الثلاثي حدد اجتماع في الخامس عشر بهذا الشهر أما بالقاهرة أو بالدوحة وليكون فرصة ملائمة لتحديد آليات تطبيق حلا لهذا العدوان الإسرائيلي وأشار البيان أيضا يمكن للوسطاء أن يقترحوا تصور للحل وهذا أيضًا واحده من الخطوات المهمة.

جريدة الدستور