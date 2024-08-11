🛑المحاور بولايات الوسط (الجزيرة،، سنار،، النيل الأبيض) السبت 10 اغسطس.

✒️رصد ومتابعة: غاندي ابراهيم.

🛑محور الفاو..

⭕قوات المليشيا حاولت التقدم نحو قرية حفيرة تصدت لها مدفعية الجيش وسببت لها خسائر كبيرة، حاول فزع للمليشيا التقدم من قرية الحريز والوصول الي حفيرة، تم تدوينه بواسطة المدفعية الثقيلة ايضا، وتم تكبيد الفزع ايضاً خسائر كبيرة.

⭕كل الحديث المثار عن حدوث اشتباك في حفيرة او تقدم قوات الجيش بالخياري نحو ود فقيسة غير صحيح.. قوات الجيش لم تتقدم من الخياري،وانما صدت هجوم المليشيا بواسطة المدفعية الثقيلة فقط.

🛑محور المناقل..

⭕تجمعت منذ الامس قوات كبيرة من المليشيا في قرية روينا ريفي الحوش تقدر ب(27) عربة قتالية وهي جزء من القوات التي انسحبت من الحصاحيصا والكاملين.

⭕تعامل الطيران الحربي مع هذه القوات اليوم وتم قصفها ،كما تم قصف اهداف اخري للمليشيا في منطقتي ود الحداد والحوش.

⭕قوة من مليشيا الدعم السريع تقدر ب 7 عربات قتالية هاجمت صباح اليوم قرية ود الجترة،وعملت علي تهجير المواطنين الذين عادوا من النزوح الي قري ود النورة.

⭕مسيرات المتحرك الغربي المناقل تدمر قوة من مليشيا الجنجويد هاجمت كمبو النبقة غرب قرية مهلة.

🛑محور سنار..

الهدوء سيد الموقف في هذا المحور.

🛑محور النيل الأبيض.. الاعوج..

⭕صباح اليوم تقدمت قوات الجيش بالاعوج، ومشطت قري المليح والهشابة علي، واجبرت قوات المليشيا علي التراجع نحو نعيمة والقطينة…فيما عادت قوات الجيش الي ارتكاز الاعوج.

⭕عصر اليوم عادت المليشيا مرة اخري الي قرية الهشابة علي، حيث تعاملت بعنف كبير مع المواطنين، وعملت علي نهب الاغنام واطلقت الرصاص بشكل عشوائي علي المواطنين، وتعرض عدد منهم لاصابات متفاوتة.

#نصر من الله وفتح قريب.