مصر.. التحقيق مع المتهمة بسرقة هاتف وزيرة الاستثمار السابقة

تجري جهات التحقيق بالقاهرة، التحقيق مع المتهمة بسرقة هاتف وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي السابقة سحر نصر، داخل مسجد السيدة نفيسة بدائرة قسم شرطة الخليفة بالقاهرة.

وألقت الأجهزة الأمنية، القبض على إحدى السيدات بتهمة سرقة هاتف سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي السابقة، داخل مسجد السيدة نفسية، بدائرة قسم شرطة الخليفة بالقاهرة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا يفيد بتعرض وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي السابقة سحر نصر، لسرقة هاتفها المحمول داخل مسجد السيدة نفيسة، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمة، وكشفت التحريات الأولية حول الواقعة، أن المتهمة تدعى فايزة، 60 سنة، تخصص نشاطها الإجرامي في مجال السرقة، ولم تكن تلك هي المرة الأولى، فقد سبق اتهامها في 6 قضايا مشابهة -نشل-.

وأضافت التحريات، أنها استغلت انشغال سحر نصر داخل مسجد السيدة نفسية، وسرقت هاتفها من داخل حقيبتها، وبالفحص أمكن ضبط المتهمة، وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة.

جريدة الدستور