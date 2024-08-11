إن كان هناك خطاب عدائي ضد الدول فيجب أن يُترك للإعلاميين وليس للعسكريين والسياسيين ، يتسم خطاب القيادات العليا دائماً بكونه خطاب علاقات عامة ودبلوماسي ، وفيه إنكار معقول يتوافق مع الرغبات الدولية ولغة المصالح والسعى نحو إيجاد الحلول والتفاوض والتأسف وغيرها من الخطابات المقبولة، أما أن تقول( شيطان العرب ) وتوجه سهامك بهذه اللغة لقيادات الدول، فهو من مظاهر ضعف القيادة والفوضى والعشوائية التي يعانيها الجيش وتعانيها الدولة بشكل عام ، أما الحديث عن حصولنا على اسلحة نوعية فهو للاستهلاك الداخلي الذي يؤكد أن هناك عجزاً تظن الدولة أنها يمكن أن تعالجه بهذه الخطابات المتهورة. تحتاج القيادات الحالية للصمت وتحتاج إلى صياغة خطاب جديد تعالج فيه أزماتها الخارجية وتصفّر صراعاتها وتدير معاركها بعيداً عن المايكات واللقاءات التلفزيونية ..

حسبو البيلي