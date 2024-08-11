طبيبة تكشف عن 3 أعراض تشير إلى قرب إصابتك باحتشاء عضلة القلب

كشفت الطبيبة الروسية يوليا مارشينتسيفا، أخصائية أمراض القلب والأوعية الدموية، عن علامات تحذيرية بمثابة إنذار مبكر لحدوث نوبة قلبية، أو ما يعرف باحتشاء عضلة القلب .

وقالت، إن الشعور بألم أو ثقل في منطقة الصدر، وضيق في التنفس، ونقص الهواء، هي من أبرز الأعراض التي يجب الانتباه إليها، وفقا لوكالة “نوفوستي” الروسية.

وأشارت إلى أن هذه الأعراض غالبًا ما تكون مرتبطة بمرض الذبحة الصدرية، وهو مرض يحدث نتيجة تراكم اللويحات الدهنية داخل الشرايين التي تغذي عضلة القلب.

وتابعت، تتسب هذه اللويحات في تضيق الشرايين، ما يقلل من تدفق الدم إلى القلب، ويؤدي إلى الشعور بالألم والضيق في الصدر.

وأضافت، أن الأشخاص الذين يعانون من الذبحة الصدرية يشعرون عادة بالألم أثناء بذل مجهود بدني، مثل صعود الدرج أو الركض، ويختفي الألم عادةً مع الراحة.

المرصد