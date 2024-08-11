بتمويل من وزارة المالية وصول أجهزة قسطرة القلب لمركزي بورتسودان ودنقلا

في إطار جهود وزارة الصحة الاتحادية لضمان استمرار تقديم الخدمات الصحية المتخصصة، تم تزويد مركزي الولاية الشمالية، مستشفى دنقلا ومركز بورتسودان بولاية البحر الأحمر، بأجهزة قسطرة القلب بتمويل من وزارة المالية الاتحادية.

تتيح هذه الأجهزة تقديم التدخلات العلاجية لأمراض وجراحة القلب، وذلك وفقاً لخطة المركز القومي لأمراض وجراحة القلب التابعة لوزارة الصحة الاتحادية. وقد ساهمت هذه المبادرة في إعادة تشغيل الخدمات الصحية في المراكز المتخصصة. يُذكر أنه خلال النصف الأول من عام 2024، تم إجراء أكثر من 1500 عملية قسطرة قلب علاجية وتشخيصية مجاناً على نفقة الدولة.

وفي تصريح صحفي، أوضح وزير الصحة الاتحادي، د. هيثم محمد إبراهيم، أن المراكز العاملة حالياً، والتي نجحت في تحقيق هذا العدد الكبير من التدخلات، تشمل مراكز مروي وشندي وعطبرة والأبيض. هذه المراكز لعبت دوراً كبيراً في سد الفجوة الناتجة عن توقف العمل في مستشفيات ولايتي الخرطوم والجزيرة، التي كانت تقدم خدمات علاج القلب قبل أن تتعرض للاستهداف من قبل مليشيات الدعم السريع.