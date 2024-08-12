شرطة ولاية كسلا تضبط ذهب مهرب بوزن 17كيلو – شاهد الصور

مواصلة لجهودها فى بسط الأمن وتحقيق الإستقرار وفى إطار حملاتها الراتبة وعمل الإرتكازات ونقاط المراقبة منعا للجريمة وكشف ما يقع منها وردع وحسم المتفلتين والمجرمين تمكنت شرطة ولاية كسلا بنقطة تفتيش محلية أروما من توقيف عربة بعد إشتباه قوة الإرتكاز فيها ومن خلال التفتيش تم العثور علي كمية من مقدرة الذهب المهرب مخبأة داخل طبلون العربة قدرت بحوالى (17)كيلو تم إتخاذ الإجراءات القانونية بفتح بلاغ طوارئ رقم (4) بقسم محلية أروما.

من جانبه أعرب اللواء اللواء شرطة (حقوقى) د/ سفيان عبد الوهاب حمد رملى مدير شرطة ولاية كسلا عن سعادته وإمتنانه بهذا الإنجاز العظيم وأشاد بمستوى الأمانة والنزاهة والتحلى بروح اليقظة والمسئؤلية للأفراد بالإرتكاز معتبرا أن هذه الضبطيه رسالة لكل منسوبى شرطة الولاية والملحقين بها من الولايات المتأثرة بالحرب بأن هذه هى أخلاق وصفات رجال الشرطة أينما كانوا وحيثما وجدوا يد أمينة وعين ساهرة على راحة وأمن المواطن وحارسة وحافظة لمقدراته وثرواته وموارده وقد وجه سيادته بتحفيز القوة التى أنجزت الضبطية ماديا ومعنويا حتى يكون ذلك دافعا لهم ولغيرهم فى تجويد العمل وترقية الأداء وبذل المزيد من الجهد فى سبيل ذلك.

المقدم شرطة الصادق إبراهيم علي مدير شرطة محلية ريفى أروما حيا جهود منسوبى شرطة المحلية فى حماية الأرواح والممتلكات بالمحلية مشيدا بأمانة ونزاهة ويقظة قوة الإرتكاز التى قامت بالضبطية من خلال عملية المراقبة والرصد جدير ذكره أن السيد مدير الشركة السودانيه للمعادن بكسلا زار محلية أروما وأشاد بالمجهود الذى بذل فى تحقيق هذا الإنجاز حماية للإقتصاد الوطنى عمليات التدمير والخراب

(وتفيد متابعات المكتب الصحفى للشرطة) بمحاولة المتهم تقديم رشوة مالية للقوة بلفت (30) مليون جنيه إلا أن أمانة ونزاهة أفراد الإرتكاز حالت دون ذلك فى مسلك يدل على عظمة الشرطة وشهامة رجالها .

المكتب الصحفي للشرطة