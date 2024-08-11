حقق السودان أهم مكسب من المسعى الأمريكي وتم تصحيح خطأ منبر جدة

الإعلان عن انتهاء المشاورات بين الحكومة السودانية وأمريكا في جدة دون تحقيق اختراق وتوقعات بتأجيل الموعد االذي حددته أمريكا للمفاوضات في جنيف، علما بأن الحكومة السودانية لم تعلن قبول الدعوة.

لقد حقق السودان أهم مكسب من المسعى الأمريكي وهو استعادة الحكومة لدورها الطبيعي في التفاوض كممثل للدولة وللشعب، بعد أن كان التفاوض بين الجيش كممثل لنفسه في مقابل المليشيا.

بعبارة أخرى، تم تصحيح خطأ منبر جدة. ومن الآن فصاعدا لا يوجد شيء اسمه دعوة الجيش للتفاوض؛ توجد الحكومة السودانية ومن يريد أن يتكلم يجب أن يخاطبها كحكومة.

حليم عباس

