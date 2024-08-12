تقدم :التبقبقي والترنعي..

فى الامثال السودانية المهجورة (تأكل التبقبقي وتخاف من الترنعى) ، اما التبقبقي فهو البهيمة الميتة واما الترنعى فهو الغثيان ، والمعنى واضح..

بعض القوى السياسية ومن بينها (تقدم) وحزب الأمة القومي والمؤتمر السوداتي ذات اصوات جهيرة فى الادانة والاستنكار لاي قصف جوي على المليشيا ويتم تحوير ذلك ، لكن هجوم المليشيا المنظم والمنهجي والقصف على المدنيين وقتلهم بدم بارد وتشفى ليس مصدر ازعاج أو انزعاج منهم ولا يستحق إلتفاتة…

اغتالت المليشيا فى هجومها على الفاشر صباح امس اكثر من 15 مواطنا من معسكر ابوشوك واغلبهم نساء واطفال ، واطلقت النار على المصلين اثناء خروجهم من المسجد ، وكل ذلك لا تراه اعين المتآمرين مع المليشيا..

قصف مستسفى الولادة بأم درمان (الدايات) ، و دار الايواء للاطفال بكرري وقري شمال ام درمان الآمنة ليست فى قائمة اهتمامات حاضنة المليشيا ، هذا يسبب لهم الغثيان..



أبراهيم الصديق على

11 اغسطس 2024م