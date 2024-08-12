رأي ومقالات
الهندي عز الدين: قلناها كثيراً .. أمريكا غير جادة في إنهاء الحرب في السودان
بعد فشل مفاوضات وفد الحكومة مع الإدارة الأمريكية في جدة، لا خيار سوى التوجه إلى روسيا بقوة وجدية وبلا سقف.
قلناها كثيراً .. أمريكا غير جادة في إنهاء الحرب في السودان على أساس خروج الدعم السريع من المشهد السياسي.
متى رعت أمريكا اتفاقاً غير ملغوم وسلاماً غير مفخخ في العالم ؟!
الهندي عز الدين
إنضم لقناة النيلين على واتساب
ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟ أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟ جسر الأسنان
هل تعقيم اليدين مفيد؟ الكركم والالتهابات أفضل زيوت ترطيب البشرة