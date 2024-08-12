الهندي عز الدين: قلناها كثيراً .. أمريكا غير جادة في إنهاء الحرب في السودان

بعد فشل مفاوضات وفد الحكومة مع الإدارة الأمريكية في جدة، لا خيار سوى التوجه إلى روسيا بقوة وجدية وبلا سقف.

قلناها كثيراً .. أمريكا غير جادة في إنهاء الحرب في السودان على أساس خروج الدعم السريع من المشهد السياسي.

متى رعت أمريكا اتفاقاً غير ملغوم وسلاماً غير مفخخ في العالم ؟!

الهندي عز الدين