عمرو أديب بعد حادثة أحمد فتوح: كثيرون تبدو على سلوكياتهم آثار تعاطي المخدرات

قال الإعلامي عمرو أديب إن قضية لاعب الزمالك أحمد فتوح، المتهم بالتسبب في وفاة أمين شرطة بعد أن صدمه بسيارته، واضحة للغاية.

وأضاف في برنامجه «الحكاية» على شاشة «mbc مصر»، مساء الأحد، أن “الموضوع ليس له علاقة بالأهلي أو الزمالك، ولا بكرة القدم. هناك الكثير من الحالات التي يتسبب فيها أشخاص في حوادث قتل غير مقصود”.

وأوضح أن مثل هذه الحوادث تتكرر يوميًا، مؤكدًا على ضرورة محاسبة المخطئ والتضامن مع أمين الشرطة وأسرته.

وأشار إلى أنه سيتم تحديد ما إذا كان اللاعب تحت تأثير المخدرات أم لا، لكنه لفت إلى أن هناك العديد من الأشخاص تظهر عليهم سلوكيات تشير إلى تعاطي المخدرات، خصوصًا الحشيش.

وأكد أديب أن المخدرات موجودة في كل دول العالم، ولكن ما حدث اليوم يجب أن يكون جرس إنذار، مشددًا على أن النيابة العامة هي الجهة التي ستطلع الرأي العام على تفاصيل القضية، بما في ذلك ما إذا كان اللاعب تحت تأثير المخدرات.

وكانت نيابة العلمين قد قررت حبس فتوح 4 أيام على ذمة التحقيق في هذه القضية.

وسبق أن تم توقيفه فتوح على إثر حادث سير بطريق الساحل الشمالي، تسبب في وفاة أمين شرطة، وكان برفقة لاعب الزمالك زميله في الفريق محمد صبحي حارس المرمى.

الشروق نيوز