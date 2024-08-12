الحل لم يعد في البل وحسب الحل أصبح خياراً واحداً أن يبقى الشعب والوطن

والمبعوث الأمريكي يعمل ويأمل أن يذهب وفد الحكومة الى جنيف ، أبلغه الوفد بالصورة والصوت عن إنتهاك جديد ، المليشيا تقصف مستشفى الدايات وتهاجم الفاشر ، تلتف على أم درمان ، لتدون راجماتها الأحياء وسكانها من المدنيين ،ورئيس وفد الحكومة أخبرني بالأمس أن المبعوث الأمريكي أدان الفعل لكنها إدانة بين الجدران الأربعة..

وفد السودان المكتوي بجمرة الحقيقة يوصد باب جنيف وهو يعلم بما يريده الناس سحقاً وفتكاً للمجرمين الهمج..

والحل لم يعد في البل وحسب الحل أصبح خياراً واحداً أن يبقى الشعب والوطن ، و تزول المليشيا عن بكرة مرتزقتها..

#ام_وضاح