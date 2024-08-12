مصرع شخصين بينهما الفنان النوبي محمد فوزي في حادث تصادم بأسوان – صورة

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 9 آخرون في حادث تصادم بين سيارتين على الطريق الصحراوي الغربي بأسوان، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

تلقت غرفة النجدة بمحافظة أسوان بلاغاً يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى ميكروباص، ما أسفر عن وفاة شخصين وإصابة 9 آخرين، من بينهم الفنان النوبي الشهير محمد فوزي.

تم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار جهات التحقيق التي باشرت تحقيقاتها في الحادث.

الشروق نيوز