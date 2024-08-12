الدعم السريع في المراحل الاخيرة لإعلانه كمنظمة ارهابية
لماذا الاصرار على المفاوضات الان !!
– لان الدعم السريع في المراحل الاخيرة لإعلانه كمنظمة ارهابية ، واي اتفاق سياسي سيجمد هذا الامر .
– لان اعلان الدعم السريع كمنظمة ارهابية سيرتد على أربعة دول ومجموعات استخدمته بصورة مباشرة وهي على الترتيب الامارات، الاتحاد الاوربي ، السعودية وامريكا.
– لان الادارة الأمريكية الحالية ( الديمقراطيين ) فاشلين في كل الملفات الخارجية، كلها دون استثناء ، ويحتاجون بشد لتحقيق تقدم في ملف واحد وهذا بعيد عن التحقق في ملفات روسيا وفلسطين.
– لان ملف السودان أصبح كرت انتخابات مريكيةداخلية سيستخدمه الجمهوريين بشدة في تشويه صورة الديموقراطيين .
– لان البحر الأحمر ما عاد يستحمل تباطؤ ، وايران وروسيا يريدون وجود فيه وبشدة.
– لان ملف غرب افريقيا خرج بالكامل من يد الاتحاد الاوربي وأمريكا
– لان حلفاء الامريكان والاوربيين في شرق افريقيا يعانون ( كينيا ، إثيوبيا، جيبوتي )
وليد محمدالمبارك احمد
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