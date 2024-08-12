لماذا الاصرار على المفاوضات الان !!

– لان الدعم السريع في المراحل الاخيرة لإعلانه كمنظمة ارهابية ، واي اتفاق سياسي سيجمد هذا الامر .

– لان اعلان الدعم السريع كمنظمة ارهابية سيرتد على أربعة دول ومجموعات استخدمته بصورة مباشرة وهي على الترتيب الامارات، الاتحاد الاوربي ، السعودية وامريكا.

– لان الادارة الأمريكية الحالية ( الديمقراطيين ) فاشلين في كل الملفات الخارجية، كلها دون استثناء ، ويحتاجون بشد لتحقيق تقدم في ملف واحد وهذا بعيد عن التحقق في ملفات روسيا وفلسطين.

– لان ملف السودان أصبح كرت انتخابات مريكيةداخلية سيستخدمه الجمهوريين بشدة في تشويه صورة الديموقراطيين .

– لان البحر الأحمر ما عاد يستحمل تباطؤ ، وايران وروسيا يريدون وجود فيه وبشدة.

– لان ملف غرب افريقيا خرج بالكامل من يد الاتحاد الاوربي وأمريكا

– لان حلفاء الامريكان والاوربيين في شرق افريقيا يعانون ( كينيا ، إثيوبيا، جيبوتي )

وليد محمدالمبارك احمد

