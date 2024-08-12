بدء عمليات جراحة القلب المجانية للأطفال بمدينة مروي الطبية

انطلقت بمدينة بمدينة مروي الطبية أولى عمليات جراحة القلب للأطفال بتمويل من وزارة المالية عبر وزارة الصحة الاتحادية والمركز القومي لأمراض وجراحة القلب للطفلة ( ل . ع. م ) تبلغ من العمر ( ٧ سنوات ) تم فيها إصلاح الوريد الرئوي الأيمن مع قفل ثقب في القلب بين الأذينين

بقيادة د. هشام طه اختصاصي جراحة القلب والصدر وجراحة القلب أطفال ومساعد أول د. صابر طه إستشاري جراحة القلب والصدر ومساعد ثاني د. مهند إبراهيم نائب اختصاصي جراحة القلب ودكتورة نوال مختار استشاري التخدير وفريق مجمع العملية بمدينة مروي الطبية ( فريق التخدير : د.عبدالملك _ د. محمد المجتبى ) _ ( فريق القلب والرئة: د.عبدالمنعم _ د. عبدالحليم ) _ (فريق التحضير: محمد عوض _ محمد الخاتم ) ( تقني التخدير : حاتم + تنزيل ) و أيضا رئيس القسم : ريان خالد .

وتستمر العمليات المجانية لجراحة القلب أطفال لعدد 100 عملية .

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