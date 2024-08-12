معتصم أقرع: اللحظة الفاشية لتحالف تقدم

اللحظة الفا&&شية لتحالف تقدم:

كثيرا ما يتهم كتاب تقدم خصومهم الفكريين بالكوزنة بلا دليل وحتي لو كانوا مراكسة شداد مريستم برة أو نسويات من النوع أبو كديس لا يطقن الحجاب، برزات شعرن طاير . الدليل الوحيد الذي يقدمه كتاب تقدم عن كوزنة خصومهم هو خروج هؤلاء الخصوم علي سردية تقدم المتهالكة عن الحرب – والمدفوعة الأجر – والاستنتاج المتعسف، الجزافي، النفعي بان هذا الخروج غفلة نافعة تفيد الكيزان.

وهذا يثير سؤالا أساسيا عن أخلاق تقدم وعدم ترددها في الكذب وتشويه الخصوم بما ليس فيهم والولوغ في أسوأ أنواع السنسرة والهجوم علي حرية التعبير بإرهاب خصومهم بتشويه السمعة.

وتضيف كتابات تقدم الطعن في ذمة الخصوم المالية أيضا بلا دليل ومن لا يوجد دليل علي تلقيه مال من كوز يتهم بانه يطمع في المكافاة بعض عودة الكيزان إلي السلطة.

وقد نجحت تقدم في هذا التكميم لدرجة بعيدة وتم تحييد الكثير من المثقفين والناشطين . وهكذا صار كتاب تقدم أحط من رجال الامن الذين يضربون الخصوم ويسجنون ويعذبون لان تشويه السمعات عدوان معنوي ونفسي لا يقل فداحة عن الضرب والإغتصاب في بيوت الأشباح. ما الفرق بين هتك الأعراض في زنازين الحبس وهتك السمعات زورا بحبر الاقلام الماجورة؟

إذا كان هذا هو مستوي الممارسة السياسية عند تقدم وكتابها، هل تؤتمن هكذا جماعة تمارس التكميم وكل هذا العنف اللفظي والمعنوي والكذب البواح، هل تؤتمن علي مصير وطن؟

السؤال الآخر الذي يثيره إنحطاط الخطاب الإعلامي لتقدم هو هل حقيقة أن تقدم ضد الكيزان؟ الإجابة هي قطعا لا.

الدليل الأول هو وجود كيزان المؤتمر الشعبي في صفوف وحضن تقدم المبثور. وقد مارس نظام البشير أسوأ أنواع العنف وإنتهاكات حقوق الإنسان في عشريته الأولي حين كان كيزان الشعبي في سدة السلطة.

الدليل الثاني هو وأن تحالف تقدم يضم شخصيات وأحزاب شاركت نظام البشير واكلت معه الملح والملاح وقروش البترول. وخدمت بعض هذه الشخصيات في نظام البشير إلي يوم سقوطه ولكن هذا لا يزعج تقدم ولا يعكر مزاج كتابها الأشاوس.

الدليل الثالث هو تحالف قحت (وتقدم هي قحت بعض قلب المرتبة) مع اللجنة الأمنية لنظام البشير وادعت أن اللجنة انحازت للثورة. وظلت قحت تروج أن الشراكة مع اللجنة الأمنية مثالية تماما وغير مسبوقة المزايا في تاريخ السودان. ولما فقدت قحت السلطة إكتشفت إن هذه اللجنة كيزانية وان الجيش الذي تحالفت مع قيادته وأنقذته من حساب الثوار هم مجرد كيزان. ولكن إكتشاف كوزنة الجيش والجنرالات أتي فقط بعد أن فقد تحالف قحت/تقدم السلطة.

إذن نخلص إلي أن تقدم تمارس الكذب وتشويه الخصوم علي أعلي مستوياتها وتدمن هكذا سنسرة وعدوان علي حرية التعبير وقمع المشاركة السياسية بممارسة العنف المعنوي والنفسي والإرهاب الفكري الإغراقي.

ونخلص أيضا إلي إنه حسب قاموس تقدم فإن أخوان المؤتمر الشعبي ليسو كيزانا لانهم قبلوا الدخول في بيت الطاعة لتقدم مقابل حصولهم عل صك غفران من جرائم الماضي وشهادة عذرية ديمقراطية جديدة. وهذا الإسترباح السياسي مقابل غسيل السمعات هو المعادل لغسيل الأموال في عالم البيزنيس.

إذن من هو الكوز في قاموس الإفك باسم التقدم نحو المدنية الكدمولية؟

في هذا القاموس الآسن الكوز هو أي إنسان ينافس تقدم علي السلطة مثل المؤتمر الوطني، الذي كانت عشريتيه الثانية والثالثة في الحكم مع البشير، علي عيوبها، أخف وطأة من عشرية الشعبي حليف تقدم. والكوز أيضا هو أي مثقف لا يشتري أكاذيب تقدم وتجارتها ويشارك بالراي فقط. فهو كوز حتي لو لم يعرف عنه السعي خلف السلطة إطلاقا ولو كان ماركسيا أو دهريا.

والكوزة هي إمراة تجرؤ علي الإختلاف مع رواية تقدم المضروبة حتي لو كانت نسوية لا وقت لها لحجاب وقضايا فتنة الشعر.

بإختصار، تقدم تحالف سلطوي بحت، أعمته شهوة السلطة. وفي قاموس هذا التحالف الكوز هو أي شخص يهدد هيمنته الفكرية أو السياسية حتي ولو بالوسائل المدنية والسلمية . والمدني الديمقراطي عند تقدم يضم أي مجرم دخل في بيت طاعتها المثير للغثيان الوطني.

وهذه هي اللحظة الفا”شية لتحالف تقدم المعبر عنه علي لسان أبواقها القائدة. إذ أن أدبيات دراسة الفاشية تشير إلي أن أحد أبرز علاماتها هو إفراغ اللغة من محتواها لتصير الحرب سلام والشمال يمين والكراهية حب والعمالة وطنية والوطنية عمالة والخيانة حكمة والحكمة كوزنة وهكذا.

الفرق هو أن الفا”شيين الأصليين مثل ه*تل*ر وموسو**ليني وفران*كو كانوا رجالا مستقلين برايهم لم تنقصهم شجاعة ولم يكونوا عملاء لأجنبي.

هذه ليست أخلاق مجموعة تؤتمن علي مصير وطن، حتي لو نسينا كيف أضاعت نفس هذه المجموعة ثورة ومهد فشلها المريع لإندلاع حرب ضروس.

معتصم أقرع