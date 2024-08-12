💢مـجزرة جـديدة تـرتـكبـها مـلـيـشـيا الدعم السريع .

” قرية جـلـقـني في خط النار ”

في يوم الأحد ١١ أغسطس عند تمام الساعه 6 صباحاً، قامت مليشيا الدعم السريع بالهجوم على قرية جلقني الواقعة جنوب محلية أبو حجار ، في الضفة الغربية للنيل الازرق ، والتي تبعد بضع كيلومترات من مدخل ولاية النيل الأزرق .

دخلت مليشيا الدعم السريع جميع أحياء القرية وأطلقت النار على المواطنين بشكل عشوائي وبلا مقدمات . حاول أهل جلقني بشجاعة الدفاع عن قريتهم ، دافعوا عنها بالمتاح من سلاح ، فما هم إلا مزارعين بسطاء حاولوا بكل السبل الممكنة أن يدفعوا عن قريتهم شر الموت والنهب ومهانة الحياة ، بالعصي والجرايات فقط ، في جلقني كانت طورية المزارع في مقابل المدافع الثنائية ، والرشاشات الآلية لمليشيا الدعم السريع .

في هذا المجزرة البشعة إرتقي عدد كبير من شباب جلنقي ،في جميع أحياء القرية هنالك شهداء ، وعشرات من الجرحى والمصابين ، لم يتم حصر العدد الكلي بعد ، والاتية أسماء بعض من تأكد استشهادهم من خلال تسجيل صوتي لأحد سكان المنطقة :

_ يحي بابا

_ أبو بكر

_ انور ألفا

_ عثمان الزبير (ثلاثة من ابنائة )

_ جدو النور

_ حمزة

_ آدمو ( ثلاثة من ابنائة )

_ عبد العزيز فكي أبكر

_ فكي أحمد فكي أبكر

_ خليل إبراهيم

_ إبراهيم علي محمد حماد

نسأل الله أن يتغمدهم بواسع رحمته

ونتيجة لدفاع أبنا جلقني عن حقهم في الحياة عاقبة مليشيا الدعم السريع سكان المنطقة ، عاقبة الاحياء والأموات منهم بعدد من الإجراءات الغير إنسانية :

_ المليشيا تمنع الأهالي من دفن شهدائهم .

_حالات تهجير جماعية من المنطقة ، واتجه العدد الأكبر من المواطنين نحو ( أمدرمان فلاتة ، وبنزقة ، والدمازين ) وما جاورهم من المناطق .

_جميع المرافق الصحية والخدمية بقرية جلقني خارجة عن الخدمة بأمر من الدعم السريع .

والحديث المتداول عن خروج مليشيا الدعم السريع من القرية ، غير صحيح ، فهم الآن متواجدين في السوق ، وفي مركز الشرطة وفي المستشفى ، وفي كل مكان .

#انقذو_قرى_سنار

عبدالرؤوف طه علي