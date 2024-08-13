قحت/تقدم اختطاف الثورة كمشروع وصول للسلطة فشل (ولفظتهم الثورة)، مشروع البقاء في السلطة مع العسكر فشل (انقلب عليهم الشق العسكري)، مشروع العودة الي السلطة من خلال التحالف مع حميدتي عبر الاطاري كذلك فشل، الوصول الي السلطة من خلال تقاسم الأدوار مع التمرد وقيامهم بالتغطية السياسية فشل.

وكل محاولاتهم للعودة من خلال منابر التفاوض بذريعة إيقاف الحرب، وتبني السلام، وتأجيج الأزمة الانسانية (فشل)..

نخبة فاشله ثورياً، وفاشله في الحكم وإدارة السلطة، وفاشله في التمرد، وفاشله في العمالة..

حلكم الوحيد تتحولوا الي منظمة طوعية(NGO) أو جماعة ضغط سياسي تتبني قضايا البيئة، والمرأة وأشياء اخري.. وليس لانكم ستنجحون في تحقيق اهدافها، وإنما بسبب ميوعة مؤشرات نجاح وفشل تلك المنظمات، وبسبب عدم مبالاة الناس بنجاحها أو فشلها.

Gasim A. Alzafir