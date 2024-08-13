القوني شقيق حمبدتي يرتدي حذاء ماركة MUSHY ثمنه 574 دولار

القصة الكاملة:

الصحة:

الفيديو صحيح ومتداول منذ أمس

المصدر الأول:

حساب على تيك توك، لكن تم حذف الحساب ربما لغرض أمني ولا يستبعد التعرض لتهديد.

الموقع:

بريطانيا: لندن: منطقة السفارات: يبعد الموقع كيلومتر تقريبا من السفارة الإماراتية بالإحداثيات التالية:

51.49984115755627, -0.14916446779125925

الشخصيات:

– المتمرد نصر الدين عبدالباري وزير العدل السابق

– المتمرد محمد حسن التعايشي عضو مجلس السيادة السابق

– المتمرد القوني دقلو شقيق المتمرد حميدتي

تفاصيل مهمة:

القوني:

– تطابق واضح بين الشخص في الفيديو وصور سابقة للقوني من زاوية مشابهة.

– الشخص في الفيديو يرتدي قناع طبي (ماسك) كعادة للقوني.

– طول الشخص في الفيديو يتطابق مع طول القوني.

تفاصيل محايدة:

– القوني يرتدي حذاء ماركة Bata SPORT MUSHY ثمنه 574 دولار

– القوني يحمل حقيبة مليئة من متجر waterstones للكتب!

– نصر الدين يحمل كتاب في رحلة هروبه من الكاميرا

لقطات مخزية ومبهجة:

– هروب نصر الدين من أمام الكاميرا (مخزي)

– التغطية المستميتة من التعايشي ونصر الدين لولي النعمة القوني (عمل مبهج)

التفسير السياسي:

– اللقاء كان بغرض التآمر على الدولة السودانية وتم فيه تبادل معلومات وأشياء أخرى مخفية في الكتب.

التفسير الثقافي:

– اللقاء كان بغرض التبادل الثقافي ونشر المعرفة التفسيرية للأزمة السودانية والدليل الكتب.

التوصيات:

– ضرورة انتقاء أماكن اللقاءات بحرص أكبر تجنبا للاصطياد من قبل جماهير الشعب السوداني في المهجر السمهم فاير.

– ضرورة اتخاذ أساليب أكثر احترافية في التخفي، بارتداء نظارات شمسية وقبعات تخفي الشكل الهندسي للجماجم.

هشام أحمد شمس الدين

ملحقات:

– صور توضيحية