القوني شقيق حمبدتي يرتدي حذاء ماركة MUSHY ثمنه 574 دولار
القصة الكاملة:
الصحة:
الفيديو صحيح ومتداول منذ أمس
المصدر الأول:
حساب على تيك توك، لكن تم حذف الحساب ربما لغرض أمني ولا يستبعد التعرض لتهديد.
الموقع:
بريطانيا: لندن: منطقة السفارات: يبعد الموقع كيلومتر تقريبا من السفارة الإماراتية بالإحداثيات التالية:
51.49984115755627, -0.14916446779125925
الشخصيات:
– المتمرد نصر الدين عبدالباري وزير العدل السابق
– المتمرد محمد حسن التعايشي عضو مجلس السيادة السابق
– المتمرد القوني دقلو شقيق المتمرد حميدتي
تفاصيل مهمة:
القوني:
– تطابق واضح بين الشخص في الفيديو وصور سابقة للقوني من زاوية مشابهة.
– الشخص في الفيديو يرتدي قناع طبي (ماسك) كعادة للقوني.
– طول الشخص في الفيديو يتطابق مع طول القوني.
تفاصيل محايدة:
– القوني يرتدي حذاء ماركة Bata SPORT MUSHY ثمنه 574 دولار
– القوني يحمل حقيبة مليئة من متجر waterstones للكتب!
– نصر الدين يحمل كتاب في رحلة هروبه من الكاميرا
لقطات مخزية ومبهجة:
– هروب نصر الدين من أمام الكاميرا (مخزي)
– التغطية المستميتة من التعايشي ونصر الدين لولي النعمة القوني (عمل مبهج)
التفسير السياسي:
– اللقاء كان بغرض التآمر على الدولة السودانية وتم فيه تبادل معلومات وأشياء أخرى مخفية في الكتب.
التفسير الثقافي:
– اللقاء كان بغرض التبادل الثقافي ونشر المعرفة التفسيرية للأزمة السودانية والدليل الكتب.
التوصيات:
– ضرورة انتقاء أماكن اللقاءات بحرص أكبر تجنبا للاصطياد من قبل جماهير الشعب السوداني في المهجر السمهم فاير.
– ضرورة اتخاذ أساليب أكثر احترافية في التخفي، بارتداء نظارات شمسية وقبعات تخفي الشكل الهندسي للجماجم.
هشام أحمد شمس الدين
ملحقات:
– صور توضيحية
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