خطاب مناورة الامريكيين
من المهم النظر الى جانب مهم فى بيان قائد المليشيا حميدتى وفى رأي أنه : مصمم لزعزعة مواقف الامريكيين ، بعد أن تزايدت الدعوات إلى تصنيف مليشيا الدعم السريع كجماعة ارهابية وهناك تيار عريض فى الكونغرس يتبنى هذا الموضوع ، وهو ما سبب احراجا للادارة الأمريكية ولدولة الأمارات العربية المتحدة..
وقد نشرت كبريات الصحف الامريكية جرائم وانتهاكات مليشيا الدعم السريع ، وبثت قنوات تلفزيونية مؤثرة افلام ووثائق حول ذلك..
فى هذا البيان حاول قائد المليشيا التملص من كل جرائمه ،
اشعال الحرب : لجنة دولية
الانتهاكات والجرائم ضد الانسانية: لجنة المتفلتين..
حماية الأعمال الإنسانية..
ونلاحظ أن الخطاب خلا هذه المرة من اى تهديدات (طق نضيف) ، وسكت عن أى حديث فى هذا الجانب وهو ما يساير هذا التوجه..
وانه خطاب غسل الأيدي أمام الادارة الامريكية..
وبالمقابل ، محاولة لتجريم الجيش ، مع تغييبه للحكومة..
ولذلك قلت قبل يومين: ضرورة الحذر من مأزق القرار 1593 (2005) ..
وبقية ما ورد حواشي ومتون..
د.ابراهيم الصديق على
12 اغسطس 2024م
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