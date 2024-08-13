خطاب مناورة الامريكيين

من المهم النظر الى جانب مهم فى بيان قائد المليشيا حميدتى وفى رأي أنه : مصمم لزعزعة مواقف الامريكيين ، بعد أن تزايدت الدعوات إلى تصنيف مليشيا الدعم السريع كجماعة ارهابية وهناك تيار عريض فى الكونغرس يتبنى هذا الموضوع ، وهو ما سبب احراجا للادارة الأمريكية ولدولة الأمارات العربية المتحدة..

وقد نشرت كبريات الصحف الامريكية جرائم وانتهاكات مليشيا الدعم السريع ، وبثت قنوات تلفزيونية مؤثرة افلام ووثائق حول ذلك..

فى هذا البيان حاول قائد المليشيا التملص من كل جرائمه ،

اشعال الحرب : لجنة دولية

الانتهاكات والجرائم ضد الانسانية: لجنة المتفلتين..

حماية الأعمال الإنسانية..

ونلاحظ أن الخطاب خلا هذه المرة من اى تهديدات (طق نضيف) ، وسكت عن أى حديث فى هذا الجانب وهو ما يساير هذا التوجه..

وانه خطاب غسل الأيدي أمام الادارة الامريكية..

وبالمقابل ، محاولة لتجريم الجيش ، مع تغييبه للحكومة..

ولذلك قلت قبل يومين: ضرورة الحذر من مأزق القرار 1593 (2005) ..

وبقية ما ورد حواشي ومتون..

د.ابراهيم الصديق على

12 اغسطس 2024م