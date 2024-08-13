🔴 ماذا بينهم والقوني الذي يحتفظ بملايين الدولارات واشتهر بتقديم الرشاوي وشراء الذمم؟

استمات التعايشي بصورة عجيبة ليمكن صديقه وكفيله القوني دقلو من الإفلات، وقد نجح ببراعة في تشتيت الكاميرا التي كانت تلاحقهم بالقرب من منطقة السفارات في لندن،

بينما هرب نصر الدين عبد الباري حتى لا يلحق به المصور. وبالرغم من أن الأول كان عضو مجلس سيادة والثاني وزير عدل ولكن لم تتوفر لهما الشجاعة للظهور ومواجهة الاتهامات، فماذا بينهم والقوني الذي يحتفظ بملايين الدولارات واشتهر بتقديم الرشاوي وشراء الذمم؟ ومع أي سفير حا يجتمع ثلاثتهم؟ ثم ماهى العمالة في نظرهم؟

عزمي عبد الرازق

