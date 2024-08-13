محمد خليفة: 📌 المليشيا هي التي تسرق وتنهب ومحاولة إلصاق التهمة بمجموعات متفلتة هو هراء عالي النقاء
لن يخبروك الحقيقة 3🚨
📌 لن يخبروك بأن المليشيا بأفعالها وجرائمها وسلوكها قد سقطت تماماً من قلوب الناس.
📌 لن يخبروك بأن المليشيا حتى إذا سيطرت على جميع السودان فلن تستطيع حكم السودان ولن يرضى عنها أغلب الناس.
📌 لن يخبروك بأن المليشيا هي التي تسرق وتنهب ومحاولة إلصاق التهمة بمجموعات متفلتة هو هراء عالي النقاء.
📌 لن يخبروك بأن المليشيا أي مكان تدخله، تنتهي فيه الحياة العادية، وتبدأ فيه حياة جديدة عنوانها الجريمة والجحيم.
📌 لن يخبروك بأن المليشيا غدرت قد غدرت بكثير من الناس في كثير من المناطق بعد أن أعطتهم الأمان.
📌 لن يخبروك بأن المليشيا مضغوطة جدا بسبب الخسائر البشرية الكبيرة التي خسرتها منذ بداية الحرب.
📌 لن يخبروك بأن المليشيا فشلت في إقتحام الثكنات العسكرية الأساسية للجيش في العاصمة ولن تستطيع فعل ذلك.
📌 لن يخبروك بأن المليشيا قد فشلت في إدارة المناطق التي سيطرت عليها ولن تستطيع في فعل ذلك.
📌 لن يخبروك بأن المليشيا التي تدعي محاربة الفلول قد إستعانت بالكيزان لإدارة المناطق التي سيطرت عليها في دارفور.
📌 لن يخبروك بأن المليشيا قد أفقرت الناس تماماً في بعض المناطق، وأخذت حتى طعامهم في المطابخ، وتسببت لهم بالمجاعة.
💢 لن يخبروك الحقيقة، ولن يفعلوا ذلك، وسيخبرونك بأي شئ يجعلك لا تنظر للحقيقة.
❗ولكن نحن نفعل .. نفعل مايجب فعله .. نقل الحقيقة في جميع الأطراف .. لنزيل الغشاوة من أعين شعبنا .. فعلنا ذلك وسنفعل ذلك دوماً.
❗لا أحد يستطيع أن يجمل جرائم هذه المليشيا .. فقبح أفعالها واضح وباين .. أنظرو له في وجوه الغلابة المتعبين.
❗ الله في.
محبة وسلام
محمد خليفة
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