محمد خليفة: 📌 المليشيا هي التي تسرق وتنهب ومحاولة إلصاق التهمة بمجموعات متفلتة هو هراء عالي النقاء

لن يخبروك الحقيقة 3🚨

📌 لن يخبروك بأن المليشيا بأفعالها وجرائمها وسلوكها قد سقطت تماماً من قلوب الناس.

📌 لن يخبروك بأن المليشيا حتى إذا سيطرت على جميع السودان فلن تستطيع حكم السودان ولن يرضى عنها أغلب الناس.

📌 لن يخبروك بأن المليشيا هي التي تسرق وتنهب ومحاولة إلصاق التهمة بمجموعات متفلتة هو هراء عالي النقاء.

📌 لن يخبروك بأن المليشيا أي مكان تدخله، تنتهي فيه الحياة العادية، وتبدأ فيه حياة جديدة عنوانها الجريمة والجحيم.

📌 لن يخبروك بأن المليشيا غدرت قد غدرت بكثير من الناس في كثير من المناطق بعد أن أعطتهم الأمان.

📌 لن يخبروك بأن المليشيا مضغوطة جدا بسبب الخسائر البشرية الكبيرة التي خسرتها منذ بداية الحرب.

📌 لن يخبروك بأن المليشيا فشلت في إقتحام الثكنات العسكرية الأساسية للجيش في العاصمة ولن تستطيع فعل ذلك.

📌 لن يخبروك بأن المليشيا قد فشلت في إدارة المناطق التي سيطرت عليها ولن تستطيع في فعل ذلك.

📌 لن يخبروك بأن المليشيا التي تدعي محاربة الفلول قد إستعانت بالكيزان لإدارة المناطق التي سيطرت عليها في دارفور.

📌 لن يخبروك بأن المليشيا قد أفقرت الناس تماماً في بعض المناطق، وأخذت حتى طعامهم في المطابخ، وتسببت لهم بالمجاعة.

💢 لن يخبروك الحقيقة، ولن يفعلوا ذلك، وسيخبرونك بأي شئ يجعلك لا تنظر للحقيقة.

❗ولكن نحن نفعل .. نفعل مايجب فعله .. نقل الحقيقة في جميع الأطراف .. لنزيل الغشاوة من أعين شعبنا .. فعلنا ذلك وسنفعل ذلك دوماً.

❗لا أحد يستطيع أن يجمل جرائم هذه المليشيا .. فقبح أفعالها واضح وباين .. أنظرو له في وجوه الغلابة المتعبين.

❗ الله في.

محبة وسلام

محمد خليفة