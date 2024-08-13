□□ قولا واحدًا، لن يكون هنالك تدخل أجنبى في السودان.

□ المنظمات الدولية تجمع التبرعات وتنفق ٣٠٪؜ من المبالغ المحصلة والباقى لبنود مرتبات وتشغيل.

□ هنالك تعاهدات بقيمة ٢.١ بليون دولار، لكن التحصيل الفعلي لن يزيد من ٢٠٠ مليون دولار، الصرف على المرتبات واللوجستيات لايقل ١٤٠ مليون. ماتبقى من المبالغ ٦٠ مليون سيصل للمواطن بعد الصرخات المغلفة بالنغمة الإنسانية.

□ من المهم التنويه إلى أن ذهاب الوفد وطرح شروطه قد مثل مناورة ممتازة؛ حيث اصبح زمام المبادرة لدى الحكومة؛ ابونمو يجيد فن التفاوض وافضل من يقوده.

□ سيعود الوفد الامريكى بمقترحات جديدة والمبعوث ليس فى عجلة لاغلاق الملف؛ وهو كذلك موظف ويدرك ابعاد وحجم تأثير الجيش على المشهد.

□ كما أن السودان ليس فى اجندة الناخب الأمريكي او السياسة الداخلية الأمريكية، أما أوروبا فقد استنزفتها حرب أوكرانيا.

□ المجتمع الدولى ما عاد له بريق وقوة كما يتخيل البعض.

□ على الحكومة التمسك بشروطها والمناورة من دون تعجل او هرولة لان ظهرها مسنود بشعبها.

□ التمسك بشرط اخلاء المنازل والأعيان وإخراج الدعم السريع من الحياة السياسية لا يمكن التنازل عنه، لان التنازل عن هذه الالتزامات ستعيد الحرب مرة اخرى او سيكون لدينا دولة مقعدة يديرها الاَخرين بالوكالة.

□ وهنالك محاولات لنفخ الروح فى الدعم السريع عبر وقف اطلاق النار، لكن الاهم لابد من كسر شوكة الجنجويد والشعب السوداني بصموده يقترب من الهدف رغم المجازر والإبادة.

□ المبادرة الآن فى يد الحكومة السودانية وهذا هو الاهم.

□ يجب ان لا تنطلي علينا صرخة المجاعة وتأطيرها، فهي حيلة للولوج إلى القضايا السياسية لمصلحة الكفيل بمخالب المليشيا وأعوانها.

□ معالم النصر ليست ببعيدة وصمود الفاشر السلطان فى وجه التتار رغم محاولاتهم الفاشلة زاد ثقة شعبنا في هزيمة هولاء الاوباش.

□ النصر قادم باذن الله الواحد.

○ د.حامد التجانى على

د. Hamid E Ali