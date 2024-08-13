🔴 اللواء مليشي عصام فضيل تعرض لثلاث محاولات اغتيال ونجا مرتين من حالتي تسمم متعمّد

▪️من سخافة خطاب النسخة البلاستيكية لزعيم عصابة مليشيا التمرد أنهم سيقومون بتعيين مجموعة من عصاباتهم لحماية المدنيين من جرائم المتفلتين من مليشيات التمرد السريع..

▪️ما لاتعلمه النسخة البلاستيكية من زعيم المليشيا أنّ اللواء مليشي عصام فضيل والذي تم تعيينه من قبل رئيساً للجنة حسم الظواهر السالبة وسط عصابات المليشيا قد تعرّض خلال الفترة الماضية لثلاث محاولات اغتيال ونجا مرتين من حالتي تسمم متعمّد كادت تودي بحياته..

ومن يومها صمت اللواء المليشي عن ملاحقة ومحاسبة المتفلتين الذين ثبت أنهم كانوا وراء محاولات الاغتيال والتسمم..

▪️التسوي بإيدك.. يغلب أجاويدك..

عبد الماجد عبد الحميد

