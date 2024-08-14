من أُسر قبيلة الرزيقات التي دفعت ثمناً غالياً لمغامرات حميدتي وعبدالرحيم دقلو أسرة (..)

▪️من أُسر قبيلة الرزيقات التي دفعت ثمناً غالياً لمغامرات حميدتي وعبدالرحيم دقلو أسرة آل الدود وهم من زعماء الرزيقات الماهرية الذين يتوزعون بين الفاشر وكتم و كبكابية.. هذه الأسرة فقدت الآتية أسماؤهم في يومٍ واحد صباح ونهار معركة الفاشر :

🔸الغالي حمدان عبدالله الدود.

🔸مصطفي حمدان عبدالله الدود.

🔸عثمان حسين عبدي الدود.

🔸محمد حسين عبدي الدود.

🔸حامد حسين عبدي الدود.

🔸محمد جمعة النحول الدود.

🔸خميس جمعة النحول الدود.

▪️هنالك العشرات من عُمد ومشايخ وشراتي القبائل لقوا مصرعهم علي تخوم ودفاعات الفاشر يوم المقتلة التاريخية قبل ثلاثة أيام.. حصدهم رصاص الجيش والمشتركة وقبلها حصدتهم أحلام المليشي عبدالرحيم دقلو الذي كان علي يقين بأنه سيدخل الفاشر ليقدمها هدية لأسياده في الإمارات وكلاب صيده في عواصم وفنادق الشتات..

▪️متي ينتبه أهل دارفور عامة وأبناء القبائل التي توالي المليشيا خاصة أنهم يخوضون حرباً خاسرة يدفعون وقودها من دماء أبنائهم في الحاضر والمستقبل؟!

عبد الماجد عبد الحميد

