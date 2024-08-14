لماذا هرب نصر الدين عبد الباري!؟

الفديو الذي شاهده الناس ويجمع بين :

– القوني دقلو ( اخ حميدتي )

– التعايشي ( عضو المجلس السيادي في الحكومة الانتقالية )

– نصر الدين عبد الباري ( وزير العدل في الحكومة الانتقالية )

هرب نصر الدين وزير العدل من تصوير الكاميرا ولم يهرب التعايشي عضو المجلس السيادي .. لماذا !؟

اعتقد ان ذلك للأسباب التالية :

– التعايشي ابن قبيلة التعايشة مقابلته مع القوني لن تسبب له مشكلة مع حاضنته الاجتماعية ، وعكسه تماما الامر بالنسبة لنصر الدين .

– نصر الدين بحكم تخصصه في القانون يعرف الأبعاد القانونية والسياسية والاجتماعية التي ستترتب على هذا التصوير وهذه المقابلة في حال تم تحريك ملف الدعم السريع في الكونغرس الامريكي تجاه تصنيف الدعم السريع كمنظمة ارهابية .

– اما التعايشي فزول ساااي ما فاهم اي حاجة وقد نال اكثر من حظه بأن أصبح عضو مجلس سيادة بسبب بروف فدوى وهو شي لا يستحقه ولم يقدم فيه اي شي يذكر بعد اختياره له .

وليد محمدالمبارك

