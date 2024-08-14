كوريا الجنوبية تستعين بكلب لمنع دخول “بق الفراش” من فرنسا

تطبق السلطات الكورية الجنوبية إجراءات وقائية بعد الألعاب الأولمبية لمنع أي مخاطر صحية مع عودة الرياضيين والمسؤولين والمشجعين من باريس.

تشمل هذه الإجراءات استخدام كلب مدرب على اكتشاف “بق الفراش” في مطار إنشيون الدولي الرئيسي، للحيلولة دون تسرب هذه الحشرة الصغيرة إلى البلاد.

صرح كيم مين-سو، المسؤول في شركة مكافحة الحشرات المالكة للكلب البالغ من العمر عامين، أن الكلب يمكنه فحص غرفة فندق عادية في أقل من دقيقتين.

تتم هذه الإجراءات بالتعاون بين شركة مكافحة الحشرات ووزارتي النقل والأمن ووكالة مكافحة الأمراض والوقاية منها، بالإضافة إلى شركات الطيران ومطار إنشيون الدولي، حيث تُطبق الإجراءات الوقائية على المسافرين عند وصولهم.

وفي العام الماضي، اتخذت السلطات الفرنسية إجراءات موسعة لمواجهة مخاوف واسعة النطاق في البلاد من انتشار الحشرة بينما كانت الاستعدادات لاستضافة الدورة الأولمبية تسير على قدم وساق.

وقال بيان صحفي للحكومة الكورية إنه “بينما تجتمع الأسرة الدولية في باريس بفرنسا بمناسبة دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2024، فهناك فرصة لدخول بق الفراش البلاد بعد الحدث”.

وأضاف البيان: “ولهذا السبب نقوم بخطوات وقائية لمنع دخول الحشرة البلاد من خلال مطار إنشيون الدولي وهو المنفذ الرئيسي للبلاد”.

وشارك في الألعاب الصيفية التي اختتمت، الأحد، 144 رياضيا كوريا جنوبيا من بين عشرات الآلاف من الرياضيين والمشجعين الذين حضروا هذا التجمع الرياضي العالمي الأكبر.

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