السجن لمسؤولة تعليمية سابقة.. والتهمة سرقة أجنحة دجاج بـ1.5 مليون دولار

حُكم على مسؤولة سابقة في إدارة تعليمية في مدينة شيكاغو الأميركية بالسجن لمدة 9 سنوات، بعد إقرارها بالذنب في سرقة أجنحة دجاج بقيمة 1.5 مليون دولار.

وتشير سجلات قضائية إلى أن مديرة خدمة الطعام السابقة للمنطقة المدرسية، الواقعة في الضواحي الجنوبية لشيكاغو، فيرا ليديل (66 عاما)، أقرت بالذنب في سرقة هذه الكمية الهائلة من الدجاج أثناء عملها.

وكانت ليديل، التي عملت في المنطقة لأكثر من 10 سنوات، مسؤولة عن توريد الوجبات المدرسية من متعهد محلي، وتبين أن المتعهد زودها بكميات من أجنحة دجاج، في الفترة من يوليو 2020 إلى فبراير 2022، وحصلت هي فواتير من المنطقة التعليمية لكنها احتفظت بالوجبات لنفسها.

وتم اكتشاف السرقة أثناء مراجعة لقسم خدمات الأغذية في المنطقة، التي كشفت عن تجاوز الميزانية المخصصة.

وتشير سجلات المحكمة التي حصلت عليها شبكة “سي بي أس” إلى أن الموظفة السابقة طلبت أكثر من 11 ألف صندوق أجنحة دجاج، كان يفترض تقديمها في وجبات منزلية للطلاب الذين كانوا يتلقون تعليمهم عن بعد أثناء جائحة كوفيد.

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