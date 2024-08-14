جرائم وحوادث
أول تعليق من هيفاء وهبي بعد منعها من التمثيل والغناء في مصر
علّقت الفنانة هيفاء وهبي على بيان نقابة المهن التمثيلية والموسيقية بعد قرار إيقافها عن التمثيل والغناء داخل مصر، بسبب شكوى من أحد المنتجين السينمائيين وأحد منظمي الحفلات، إذ حددت النقابة التحقيق معها الأحد المقبل بمقر النقابة.
وردت هيفاء عبر خاصية استوري بـ«انستجرام» بآية قرآنية قائلة: «ولا يحيق المكر السيئ إلا بأهله».
المصري اليوم
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