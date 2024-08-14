تنفيذ حكم القتل قصاصًا في أحد الجناة بمنطقة مكة المكرمة

أصدرت وزارة الداخلية السعودية، اليوم، بيانًا بشأن تنفيذ حُكم القتل قصاصًا بأحد الجناة في منطقة مكة المكرمة، فيما يلي نصه:

قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى).

وقال تعالى: (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ).

أقدم / سعود بن عايض بن جردان الصندلي السبيعي – سعودي الجنسية – على قتل / زايد بن مطلق بن محمد السبيعي – سعودي الجنسية – وذلك بإطلاق النار عليه مما أدى إلى وفاته.

وبفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجريمه، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه حكم يقضي بثبوت ما نسب إليه، وقتله قصاصًا، وتأجيل استيفائه إلى حين تكليف القاصرتين من ورثة القتيل ومطالبتهما مع بقية الورثة بتنفيذه، وأيد الحكم من مرجعه، ثم صدر صك يتضمن ثبوت بلوغ ورشد القاصرتين من ورثة القتيل ومطالبتهما باستيفاء القصاص من الجاني، وأصبح الحكم نهائيًا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا.

وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصًا بالجاني / سعود بن عايض بن جردان الصندلي السبيعي – سعودي الجنسية – يوم الثلاثاء بتاريخ 9 / 2 / 1446هـ الموافق 13 / 8 / 2024م بمنطقة مكة المكرمة.

ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص حكومة المملكة العربية السعودية على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الشريعة الإسلامية في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وينتهك حقهم في الحياة، وتحذر في الوقت نفسه كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

جريدة المدينة