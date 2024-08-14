رقائق PET السعودية تصل بريطانيا بعد إسبانيا

أعلنت الشركة السعودية لإعادة التدوير “سرك” عن إتمامها بنجاح أول عملية تصدير لرقائق PET المعاد تدويرها والمغسولة بالحرارة من خلال إحدى مشاريعها المشتركة التابعة لشركة يدوم “مصب” إلى أحد أكبر مصنعي زجاجات PET المعاد تدويرها في المملكة المتحدة. يأتي ذلك بعد بدء التصدير إلى بعض المصنعين في إسبانيا في وقت سابق من هذا العام. وأوضحت شركة “سرك”، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، في بيان صحفي أن هذا الإنجاز يمثل خطوة مهمة لدخول “يدوم” إلى السوق البريطانية، والتي تتمتع بإمكانات كبيرة لاستيراد المواد القابلة لإعادة التدوير.

كما أن هذه الخطوة ليست الأولى من نوعها، حيث إن شركة “سرك” بدأت سابقاً بتصدير رقائق PET إلى إسبانيا منذ مطلع هذا العام، ما رفع التصدير لأكثر من 1650 طناً.وأكدت الشركة أنها لا تفتح أبوابًا جديدة لتوسيع قدراتها في التصدير فحسب، بل تعزز أيضًا شراكة “سرك” مع الشركات الكبرى في أوروبا، حيث يُتوقع أن يدفع هذا التعاون نحو مزيد من التكامل في قطاع إعادة تدوير PET وغيره من المجالات.وأعرب الرئيس التنفيذي لمجموعة “سرك” المهندس زياد بن محمد الشيحة عن فخرهم بالمساهمة في تحقيق أهداف المملكة في مجال الاستدامة من خلال هذا الجهد، الذي يسهم في تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة، وتحويل النفايات بعيدًا عن المرادم، ودعم مبادرة السعودية الخضراء، حيث تقوم “سرك” بدور محوري في تمكين الصناعات المحلية وتعزيز مستقبل أكثر استدامة.

جريدة المدينة