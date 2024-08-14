توم بيرييلو يحاور نفسه في جنيف !!

أعلن المبعوث الأمريكي الخاص للسودان، توم بيرييلو، في تغريدة على حسابه في منصة “إكس” عن وصول وفد “قوات الدعم السريع” إلى مدينة جنيف السويسرية للمشاركة فى جولة مفاوضات مقرر انطلاقها يوم غد الخميس، كما أعلن ايضاً عن وصول وفد الحكومة الأمريكية المشارك فى المفاوضات ووفد مجموعة الشركاء الدوليين كذلك.

وأضاف فى تغريدته أن المجتمع المدنى السودانى ينتظر وصول وفد الجيش السوداني وأن العالم يراقب !!

الحكومة السودانية – من جهتها – أعلنت على لسان كل من رئيس وفدها الذي عاد من جدة بعد أن فاوض الوفد الأمريكي (سيد الجِلد والراس)، ثم على لسان وزير إعلامها والناطق باسمها، أنها لن ترسل وفداً إلى جنيف منقوص التمثيل، ومن دون أن ينفذ متمردو الدعم السريع ما سبق وأن وقعوا عليه في جدة وهو إخلاء الأعيان المدنية ومنازل المواطنين التي احتلوها.

والجيش السوداني جدد الإعلان أمس على لسان قائده العام، ورئيس مجلس السيادة الإنتقالي عن نفس الشروط، وزاد عليها بتمسكه بحقه في عدم مشاركة من يشعلون نيران الحرب ويصرون على تدمير السودان ضمن مَن أسموا أنفسهم ب “المسهلين”، وهم مَن يعتبرهم الشعب السوداني “مستهبلين”، ومع هذا يصر السيد المبعوث على القول بأن المفاوضات قائمة بمن حضر !!

لم يعد سراً أن المتمردين والمسهلين، وحتى بعض منظمات المجتمع المدني التي أعلنت أنها ستذهب إلى جنيف، هم جميعاً أصدقاء وحلفاء الولايات المتحدة، هذا إذا تجاوزنا استخدام وصف آخر .. والحال هكذا، فما هي الأطراف المتحاورة في جنيف وما هو وجه الخلاف بين أجندتها حتى تجتهد في تسويته ؟؟

العبيد احمد مروح