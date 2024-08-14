راشد عبد الرحيم: عيد الجيش

تهل علينا هذه الأيام اعياد القوات المسلحة السودانية .

الحرب لو كان منها من فوائد فإنها جعلتنا ندرك قيمة الجيش السوداني .

صمدت قواتنا في وجه اقذر حرب إجتمعت فيها الخيانة الوطنية من التمرد و القوي الخارجية الضالعة فيها بالدعم السياسي و المالي و البشري و المؤامرات و لم تكتف بكل انواع الدعم و تمادت في محاصرته بمنع سفن السلاح و العتاد .

اكثر من مائة عام و جيشنا امين علي البلاد و مستمر في الصمود بالتاهيل و التدريب و الدراسات و المعارف و البحوث .

كانت قواتنا و علي طول تاريخها داعم للاصدقاء بالتدريب و التطوير و المشاركة في عمليات التحرير الوطني في دول عربية و إسلامية .

تخرج عشرات الضباط من كليتنا الحربية من دول عربية و شقيقة .

ظل جيشنا امينا علي علاقاته محاربا في معارك اكتوبر و مع الجيوش العربية و القارة الافريقية فشارك في المعارك ضد العدوان الأسرائيلي في حرب ١٩٤٨. و ١٩٧٣ و في افريقيا ضد الطليان لتحرير أريتريا و في ناميبيا و في الحرب العالمية الثانية و في حرب المكسيك و في غيرها .

إكتسب الجيش السوداني خبرة وتأهيلا من المشاركات في التدريب المشترك مع القوات المسلحة المصرية و القطرية و في تدريبات عاصفة الصحراء بالولايات المتحدة .

طورت قواتنا المسلحة تأهيلها بإنشاء الكليات و المعاهد العسكرية من جبيت و جامعة كرري و أكاديمية نميري العسكرية .

و تواصل التطوير بإنشاء مصانع للإنتاج الحربي مكنتها قوة منتجاتها من الحضور في اسواق السلاح و معارضه من جنوب افريقيا و دبي و غيرها .

كانت قواتنا المسلحة حفيظة علي سلامة الحكم في السودان و كانت الإنقلابات التي يقوم بها افراد منه تنتهي بإنحياز الجيش إلي مطالب شعبه كما حدث في اكتوبر و في الفترة الإنتقالية بحكم سوار الدهب .

جيش بهذا التاريخ الباذخ و السجل الناصع و الضباط و الجنود الشجعان لن تهزمه قوة متمردة تقودها اسرة و تستعين بالمرتزقة و تتمول من سرقات الذهب و كل مصادر المال الحرام و المشبوه .

راشد عبد الرحيم