رأي ومقالات

🔴 عبدالرحيم دقلو يستنجد بمجموعات من أبناء الميدوب لإنقاذه

2024/08/14
عبدالرحيم دقلو
عبد الرحيم حمدان دقلو

▪️بعد نجاته بأعجوبة من مقتلة الفاشر قبل 4 أيام.. ( كنفوي) المليشي عبدالرحيم دقلو، أبوشوك، عبدالله شغب يواجه صعوبات لوجستية وأزمة وقود حادة بالقرب من منطقة الكومة بولاية شمال دارفور..

▪️المليشي عبدالرحيم يستنجد بمجموعات من أبناء الميدوب لإنقاذه من وحل صحراء الكومة..
▪️جاري القصف والملاحقة..

عبد الماجد عبد الحميد

عبد الماجد عبد الحميد
عبدالماجد عبدالحميد

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2024/08/14