🔴 عبدالرحيم دقلو يستنجد بمجموعات من أبناء الميدوب لإنقاذه

▪️بعد نجاته بأعجوبة من مقتلة الفاشر قبل 4 أيام.. ( كنفوي) المليشي عبدالرحيم دقلو، أبوشوك، عبدالله شغب يواجه صعوبات لوجستية وأزمة وقود حادة بالقرب من منطقة الكومة بولاية شمال دارفور..

▪️المليشي عبدالرحيم يستنجد بمجموعات من أبناء الميدوب لإنقاذه من وحل صحراء الكومة..

▪️جاري القصف والملاحقة..

عبد الماجد عبد الحميد

