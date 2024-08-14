رأي ومقالات
🔴 عبدالرحيم دقلو يستنجد بمجموعات من أبناء الميدوب لإنقاذه
▪️بعد نجاته بأعجوبة من مقتلة الفاشر قبل 4 أيام.. ( كنفوي) المليشي عبدالرحيم دقلو، أبوشوك، عبدالله شغب يواجه صعوبات لوجستية وأزمة وقود حادة بالقرب من منطقة الكومة بولاية شمال دارفور..
▪️المليشي عبدالرحيم يستنجد بمجموعات من أبناء الميدوب لإنقاذه من وحل صحراء الكومة..
▪️جاري القصف والملاحقة..
عبد الماجد عبد الحميد
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