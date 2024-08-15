أيهما أفضل للنيل الأمطار على مصر والسودان أم على إثيوبيا؟

بدأ العام المائى 2023/2024 بموسمي أمطار على المنطقة الاستوائية التى تمد النيل بحوالى 15% أعلى من المتوسط ووصلت بحيرة فيكتوريا إلى أعلى منسوب فى التاريخ 1137م، أما الموسم الثالث والأخير على السودان وإثيوبيا اقترب من المنتصف بأمطار أيضا أعلى من المتوسط فى معظم المناطق، إلا أن هناك مناطق هطلت عليها أمطار غزيرة لمدة 12 يوما ربما لأول مرة منذ مئات السنوات مثل العوينات وشمال السودان خاصة دارفور، ومعظمها لا يضيف للنيل شيئًأ كبيرًا، ومناطق أخرى مطيرة سنويا فى حوض النيل الأزرق الذى يمد النيل بحوالى 60%، الأمطار فيها حاليا أقل من المتوسط، ولكن لحسن الحظ أنها قليلة ولن تؤثر فى إيراد النيل الكلى حيت أن الأماكن الأخرى التى بها أمطار جيدة تعوض النقص القليل، والمحصلة العامة حتى منتصف الموسم جيدة ، وان شاء الله النصف الثانى من الموسم الذى ينتهى فى أكتوبر القادم يكون على نفس المستوى أو أكبر، وتشير إلى ذلك تنبؤات الأمطار.

اللهم أرزقنا أمطارًا غزيرة على غرب إثيوبيا، واحفظ شعوب حوض النيل

د. عباس شراقي