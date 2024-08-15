رأي ومقالات
أغلبية عظمى تظن أن سيدنا الخضر سيشق الصخرة عند البحر ثم يقول لاهل السودان ـ هلموا للغداء !
#الكلسةـ2
ما يروقني في موقف هذه الشابة أنها تجاسرت على وضعية (في فمنا الماء) .بهذه الصفحة عشرات عشرات من الصحفيين والناشطين جلهم أو أغلبهم .إن تحمس يكتفي بلايك ! وحال بلده معلوم وداره حيث لا متاح إلا للإنحياز للحقيقة .
من عشرات عشرات بالكاد أعرف عشرة يظهرون والبقية بنت خيوط العنكبوت على أقلامهم . بعضهم لبرتكولات الوظيفة وبعضهم لإعتبارات شخصية وبعضهم لانه رمادي يعيش في الظل وحامل ختم (yes) يوفر حنجرته لمدح المنتصر وأغلبية عظمى تظن أن سيدنا الخضر سيشق الصخرة عند البحر ويعد الحوت ثم يقول لاهل السودان ـوصاحبنا معهم ـ هلموا للغداء !
محمد حامد جمعة نوار
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