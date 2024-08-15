تعرض والد لامين يامال للطعن.. وتقارير متضاربة عن حالته الصحية

نقلت صحيفة لا فانجارديا عن مصادر رسمية مطلعة أن منير نصراوي والد جناح برشلونة ومنتخب إسبانيا لكرة القدم، لامين يامال، تعرض للطعن في وقت متأخر من اليوم الأربعاء في مرآب للسيارات في بلدة ماتارو في شمال شرقي إسبانيا.

ولم يتسن لرويترز التأكد مما ورد في التقرير على نحو مستقل. ولم ترد قوة الشرطة في كتالونيا ولا المتحدث باسم الحكومة المحلية في ماتارو بعد على طلبات للتعليق.

وورد في تقرير لا فانجارديا أنه تم نقل نصراوي إلى مستشفى كان روتي بمدينة بادالونا القريبة وتشخيص الإصابة بأنها “خطيرة”. وأضاف أن الشرطة المحلية وشرطة الإقليم حددت عددا من الشهود على الواقعة.

لكن تقريرا صدر في وقت لاحق على موقع ريليفو الرياضي نقل أيضا عن مصادر رسمية أن نصراوي خرج من المستشفى وعاد إلى منزله.

رويترز

رويترز