مليشيا الدعم السريع لا يمكن أن تكون مع السلام، هذا الأمر ضد طبيعتها وضد تركيبها فهي مليشيا تتغذى على الاعتداء والموت والانتهاكات وقتل المدنيين.

بالتالي ليس مفهوما بالنسبة لنا ولكثير من أبناء الشعب السوداني أن يقوم فصيل سياسي بالتوقيع معها على وثيقة منذ الثاني من يناير الماضي ويتفقان فيه على حقوق الإنسان وبناء الديمقراطية، هذه مهزلة مأساوية ومضحكة في نفس الوقت. على هذه القوى السياسية بدلا عن تقديم النصائح أن تراجع وثيقتها المشتركة مع مليشيا الدعم قبل ثمانية أشهر، وتخبر الشعب السوداني بالضبط ما طبيعة التقدم الذي حدث في أرض الواقع؟ أليس ذلك ضروريا أيها التقدميون.

هشام عثمان الشواني

