مقتل جرمة .. مشهور بالغشامة والبطش بالمواطنين والتنكيل بهم

مقتل جرمة..

حدثت اشتباكات عنيفة أمس بين فصيلين من مليشيا الدعم السريع بولاية الجزيرة منطقة المسيد انتهت بمقتل احد كبار قادة المليشيا عصام جرمة واحد اخطر المجرمين في المنطقة..

وتعود اسباب الحادثة إلى محاولة جرمة ومجموعته نقل السوق من المسيد إلى منطقة ألتي حيث يتيح له ذلك مزيد من السلطة وعوائد التحصيل من المواطنين واعترضت مجموعة اخري على ذلك ودار نقاش انتهى سريعا بتفريغ الذخيرة فى بطنه وسقوطه صريعا وتراجع مجموعته..

جرمة هو من قاد الهجوم فى الاشهر السابقة على منطقة التكينة وحاول اخضاعها وهو مشهور بالغشامة والبطش بالمواطنين والتنكيل بهم..

تسوية النقاشات بالقتل تكشف عن الطبيعة المتوحشة والبربرية لهذه المليشيا..

ابراهيم الصديق على