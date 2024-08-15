ضبط شركة تزعم تسفير المواطنين للعمل في الخارج دون ترخيص

كشفت تحريات الإدارة العامة لتصاريح العمل بقطاع الوثائق بالداخلية المصرية أن مالكة شركة تسفير، والتي تمتلك سجلًا جنائيًا، تدير شركتها في منطقة مدينة نصر بمحافظة القاهرة دون الحصول على ترخيص. كما تروج عبر مواقع التواصل الاجتماعي لقدرتها على توفير فرص عمل للمواطنين في الخارج مقابل مبالغ مالية، وذلك دون الالتزام بالقوانين المصرح بها.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم استهداف مقر الشركة المشار إليها، وتم التقابل مع موظفَتَين بالشركة وبالتفتيش في حضورهما تم ضبط «جواز سفر خاص بأحد المواطنين – عدد من عقود العمل والاتفاق للسفر لعدد من الدول – أكلاشيه باسم الشركة – دفتر عقود اتفاق للعمل بالخارج يحمل اسم الشركة – مبلغ مالي من متحصلات التعامل مع راغبي السفر – هاتف محمل يستخدم في التواصل مع عملاء الشركة»، واتخذت الإجراءات القانونية.

الوطن نيوز