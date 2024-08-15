القبض على صاحب محلات أسلحة وأدوات صيد لإدارة ورشة لإصلاح وتعديل الأسلحة بالقاهرة

نجحت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات في ضبط صاحب محلات أسلحة وأدوات صيد، لإدارته ورشة غير مرخصة لإصلاح وتعديل الأسلحة النارية في القاهرة.

وأظهرت المعلومات والتحريات أن (صاحب محلات أسلحة وأدوات صيد “وله سجل جنائي” – مقيم في محافظة القاهرة) كان يتاجر بالأسلحة النارية والذخائر ويدير ورشة لإصلاح وتعديل الأسلحة بدون ترخيص.

بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، تم القبض على المذكور. وعُثر داخل الورشة على (2 بندقية خرطوش، 14 طبنجة معدلة، 15 طبنجة صوت، 5 طبنجات ضغط غاز، 8 بنادق ضغط هواء، عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، 27 خزينة، ومجموعة من الأجزاء وقطع غيار الإصلاح والتعديل).

وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة للتحقيق.

بوابة الأهرام