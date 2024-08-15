⭕ سألني : هل تابعت الضجة السالبة لجديد ازهري محمد علي (في لازم تقيف)؟!..

⭕ أجبته : نعم.. وحزين جداً لا لأزهري محمد علي الثورة والمواقف المصنوعة.. حزين لاسم أزهري محمد علي الذي صار مثل صيوان المناسبات يتم نصبه دون أن يسأل صاحبه عن المناسبة.. موت ولا عِرِس.. المهم عنده دفع مبلغ الأجرة..

والذين دفعوا الأجرة أرسلوا لأزهري ( الركيكة) مع المقبوض فنشر علي صفحته دون أن يقرأ النص.. وعندما ثارت ثائرة المتابعين صمت الرجل لأن ثمن الأجرة يشمل أيضاً شراء الصمت!!

عبد الماجد عبد الحميد