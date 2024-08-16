مصر.. إيقاف لاعب قطري معروف بأمر “الإنتربول”

أفادت تقارير إعلامية محلية بأن أجهزة الأمن المصرية ألقت القبض، الأربعاء، على لاعب كرة القدم القطري، أحمد ياسر المحمدي، بعد صدور مذكرة توقيف بحقه من قبل منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول).

وطبقا لصحيفة “المصري اليوم” المحلية، فإن المحمدي جرى القبض عليه بمصر على خلفية “ضرب فتاة قطرية” في بلادها، حيث تعدى عليها هناك، ومن ثم أطلقت السلطات القطرية سراحه على ذمة التحقيقات.

وبعد عودته لمصر، طلبت السلطات القطرية إلقاء القبض عليه من قبل منظمة “الإنتربول”، بحسب التقارير الإعلامية المصرية، إذ أحيل للنيابة العامة في القاهرة لمباشرة التحقيقات فيما نسب إليه.

وبحسب موقع “مصراوي” المحلي، فإن السلطات المختصة أوقفت المحمدي البالغ من العمر 30 عاما، بمدينة شرم الشيخ الساحلية المطلة على البحر الأحمر.

وينتمي اللاعب لعائلة كروية شهيرة، إذ إن والده ياسر المحمدي لعب لفريق إسكو سابقا، وشقيقه حسين سبق أيضا أن لعب لقطبي العاصمة المصرية الأهلي والزمالك، بالإضافة إلى تمثيله منتخب قطر أيضا.

وانضم أحمد ياسر إلى فريق الريان القطري في أغسطس 2021، قادما من الدحيل مقابل 400 ألف يورو (440 ألف دولار).

وشارك المحمدي مع منتخب قطر في 23 مباراة دولية، وفقا لـ”مصراوي”.

وحقق اللاعب القطري طوال مسيرته 5 ألقاب بواقع 4 في بطولة الدوري القطري، ولقب وحيد في كأس السوبر القطري.

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