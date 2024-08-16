إسقاط الجنسية المصرية عن المخرج وائل الصديقي صاحب كليب «سيب إيدي»

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 32 مكرر (د)، الصادر في 12 أغسطس لسنة 2024، قرار مجلس الوزراء رقم 44 لسنة 2024، بشأن إسقاط الجنسية المصرية عن المخرج وائل أسامة عثمان عباس الصديقي.

وجاء في نص المادة الأولى لقرار مجلس الوزراء أنه تم الموافقة على “إسقاط الجنسية المصرية عن وائل أسامة عثمان عباس الصديقي، من مواليد الإسكندرية بتاريخ ۱۹۷۸/۵/۲۳، وذلك لتجنسه بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن سابق.وجاء القرار بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٧٥ بشأن الجنسية المصرية، وبناء على ما عرضه وزير الداخلية، وبعد موافقة مجلس الوزراء.

جدير بالذكر أن المخرج وائل الصديقي، يعيش حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية، وهو مخرج أغنية “سيب إيدي” التي صدرت في 2015، وأثارت جدلًا واسعًا آنذاك، كما أنه مخرج أفلام سياحية، كانت تتحدث عن تنشيط السياحة والدعاية للأماكن السياحية لمصر.

بوابة فيتو