تسعة فوائد يحصدها الجسم عند تناول البيض يوميا

البيض غذاء غني بالعناصر الغذائية المتنوعة، فهو يحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن الأساسية لأي نظام غذائي صحي.

يعتبر البيض من أفضل مصادر البروتين المتاحة وأحد الأغذية الحيوانية الأكثر استهلاكًا عالميًا بفضل تكلفته المنخفضة.

فوائد تناول البيض يوميًا:

1. تحسين صحة العيون:

يعتبر البيض فعالًا في تعزيز صحة العيون لاحتوائه على اللوتين الذي يساعد في مكافحة العمى المرتبط بالتقدم في السن، ويفوق في فعاليته الجزر.

2. رفع مستوى الكوليسترول الجيد:

أظهرت الأبحاث أن البيض يساعد في زيادة نسبة الكوليسترول الجيد (HDL) من خلال توجيهه إلى الكبد وتكسيره.

3. الشعور بالشبع لفترة أطول:

يسهم تناول البيض يوميًا في تقليل استهلاك الوجبات الخفيفة على المدى القصير.

4. الوقاية من فقر الدم:

يساعد تناول البيض في تقليل خطر الإصابة بفقر الدم لدى الأشخاص الذين يعانون من نقص حمض الفوليك.

5. تقوية العضلات والعظام:

تحتوي البيضة الواحدة على حوالي 6 غرامات من البروتين، إضافة إلى الأحماض الأمينية الأساسية التي تعزز كتلة العضلات وتحسن صحة العظام.

6. إبطاء شيخوخة الجلد:

يحتوي صفار البيض على الكولاجين الضروري لتجديد الجلد.

7. إنقاص الوزن:

أظهرت الدراسات أن اتباع نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات مع تناول البيض بانتظام يعزز فقدان الوزن.

8. زيادة مستويات فيتامين D:

البيض غني بفيتامين D، مما يعزز إفراز الهرمونات مثل الدوبامين والسيروتونين ويحسن من عمل جهاز المناعة.

9. تحسين وظائف المخ:

يمنح البيض الجسم مادة الكولين التي تساعد في بناء أغشية الخلايا وإنتاج جزيئات الإشارة داخل الدماغ.

الشروق الجزائرية