جرائم وحوادث
مقتل 80 شاب من قرية سودانية خرجوا بصدور عارية دفاعا عن عروضهم في وجه مليشيا الدعم السريع
ما حدث في جلقني مجزرة تفوق بشاعتها مجزرة ود النورة ولكنها لم تجد حظها من النشر الإعلامي، مستشفيات الدمازين ممتلئة بالجرحى ،
قرية جلقني تحولت لمقابر جماعية بعد قتل 80 شاب من القرية خرجوا بصدور عارية دفاعا عن عروضهم في وجه مليشيا الدعم السريع
رحم الله شهداء جلقني الوادعة
عبدالرؤوف طه علي
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