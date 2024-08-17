✒️ قرية جلقني الجريمة المنسية

🛑قرية جلقني الجريمة المنسية..

✒️غاندي ابراهيم يكتب..

⭕جلقني قرية وادعة كان يعيش اهلها في سلام وهدوء،،والحياة فيها تسير بصورة طبيعية، لا يوجد بها جيش او اي مظهر عسكري، فحتي السلاح هنا معدوم.

⭕تفاجأ الاهل ذات صباح بقوة ضخمة من مليشيا الدعم السريع تقتحم القرية وتطلق النار بصورة عشوائية علي الكل.

⭕ لا يوجد سبب سوى ان مليشيا الدعم السريع تريد من الاهل بالقرية الخروج منها وترك كل شيء خلفهم اموالهم وممتلكاتهم وسياراتهم وابقارهم واغناهم.

⭕ لم تترك المليشيا للأهل هناك فرصة ان يختاروا بين الخيارات المطروحة، فالموت بسلاح الجنجويد يسبق التفكير.

⭕كان جنود مليشيا الدعم السريع يقتلون الاطفال والنساء وهم مستمتعون بموت الناس يضحكون ويتهامسون.

⭕كانت اعداد القتلي كبيرة جداً والمصابين يصعب حصرهم، وكان الوضع اشبه بأعدام ميداني شامل لأهل القرية.

⭕لاحد يعرف الاسباب، فلا وجود لاي جيش او قوة عسكرية حتي علي بعد كيلومترات من القرية، فالمليشيا البربرية الارهابية تعاملت بوحشية مع الكل.

⭕ما وصلنا من اعداد الموتي هو عدد قليل من قائمة الشهداء، فغياب وسائل الاتصالات غيب كثير من الحقيقة.

غياب الاتصالات معاناة اخري تعاني منها قري ولايتي سنار والجزيرة في ظل الحرب.

⭕قائمة شهداء مجزرة جلقني بمحلية ابوحجار سنار

1. حسين آدم احمد جاتو

2. حمزة آدم احمد جاتو

3. احمدادم احمد جاتو

4. موسى جاتو

5. عبدالعزيز فكي أبكر

6. سليمان فكي ابكر

7. إبراهيم علي بضاعة

8. خليل ابراهم

9. شيخ الدين محمد الطيب

10. إدريس مهاجر

11. احمد إدريس مهاجر

12. الشيخ بابكر حسين

13. عباس فكي حسن

14. عبدالسلام عثمان محمد

15. عثمان علي ابه كبيرة

16. أبكر ابة كبيرة

17. محمد علي

18. مصطفى نقلي

19. إبراهيم أبكر قمامة

20. مصطفى محمد مصطفى

21. مصطفى علي محمد

22. آدم رهد النجار

23. شيخ الدين السنوسي

24. محمد احمد قوز

25. مصطفى هاشم حسن لالوبا

26. أحمد هاشم حسن لالوبا

27. معاذ أحمد عثمان

28. بابكر حسن برنو

29. داؤد عبدالله زندري

30. محمد إدريس ميلي

31. طه برتوسودان

32. طالب قران من حلة قوني

33. أحمد اباورو جدو ماني

34. ولد مالم شعيبو

35. مصطفى خليل اسماعيل

36. طالب قران من حلة قوني

37. هاشم لول

38. حسن تاج الدين مالك

39. عمر عبداله تكر

40. يحي عبدالله حسن

41. أمير على أحمد

42. بكرى احمد عثمان

43. عمر حسن علي جبريل

44. علي بله ميلي

45. حمزة الياس بابا ادوا

46. احمد جاه حمى الفري

47. جبريل جدو ابريا

48. اباذر محمد يونس

49. عمر يوسف العجلاتي

50. يوسف اسماعيل

51. الرشيد يوسف اسماعيل

52. موسى يوسف اسماعيل

53. موسى ودالكلتومة

54. حسن محمد حسن

55. علي عمر جبريل